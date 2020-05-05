تركيا تخفف قيود مكافحة فيروس "كورونا" والعودة للحياة الطبيعية تدريجيا

قررت الحكومة التركية، وضع خطة لتخفيف قيود مكافحة فيروس "كورونا" المستجد، والعودة إلى الحياة الطبيعية بشكل تدريجي.

وقد أوضح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة له وجهها إلى الشعب، عقب ترأسه اجتماعا للحكومة، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، أنه سيتم رفع قيود "كورونا" بشكل تدريجي خلال مايو/أيار ويونيو/حزيران ويوليو/تموز.

وأضاف: "لكن سنواصل تطبيق حظر التجول نهاية الأسبوع الجاري".

وأعلن الرئيس التركي رفع قيود الدخول والخروج من وإلى 7 ولايات اعتبارا من منتصف ليل الإثنين-الثلاثاء، كخطوة أولية، وذكر أن الولايات السبع هي أنطاليا وأيدن وأرضروم وهطاي وملاطية ومرسين وموغلا.

وأشار إلى أن مراكز التسوق ستفتح أبوابها اعتبارا من 11 ايار/مايو الجاري شريطة الالتزام بالتدابير، وقال إن صالونات الحلاقة والتجميل ستفتح أبوابها اعتبارا من التاريخ نفسه شرط الالتزام بقواعد النظافة وتطبيق نظام المواعيد.

وأكد أردوغان أن تركيا حافظت على نسبة وفيات منخفضة وكبحت الانتشار السريع للفيروس عبر تطوير نماذج خاصة لرصد الإصابات وعلاج المصابين بكورونا.

وذكر أن "عدد المتعافين من كورونا يرتفع بأضعاف"، مقارنة بالإصابات الجديدة.

ولفت إلى أن العدد اليومي للإصابات الجديدة انخفض إلى أقل من الألفين، وقال: "نشهد نقطة تحول هامة في وضع جائحة كورونا ببلدنا والعالم".

وشدد على أن "تركيا دولة وشعبا خاضت كفاحا نموذجيا ضد كورونا".

وقال أردوغان، إن تركيا أرسلت مساعدات طبية لـ57 دولة بينها الولايات المتحدة، وآخرها الصومال، مؤكدا استمرار أنقرة في إرسال المساعدات.

وأكد أن من بين المساعدات المرسلة إلى الصومال أجهزة تنفس، تعد الأولى من نوعها التي تدخل الخدمة في هذا البلد.