أمريكا تسجل أدنى حصيلة وفاة يومية

سجّلت الولايات المتّحدة، وفاة 1015 شخصاً من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة.

وتعد هذه أدنى حصيلة وفيات يومية تسجّل في هذا البلد منذ شهر، وفق بيانات لجامعة "جونز هوبكنز".

وأظهرت بيانات نشرتها في الساعة 20,30 بالتوقيت المحلّي، الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، أنّ الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن وباء كوفيد-19 في الولايات المتّحدة ارتفعت إلى 68 ألفاً و689 مصاباً بالفيروس.

وبحسب تقديرات البيت الأبيض، فمن المتوقع أن يسفر الوباء عن وفاة ما بين 100 ألف و 240 ألف شخص في الولايات المتحدة.

والولايات المتحدة التي سجلت فيها أول وفاة بالفيروس نهاية شباط هي الدولة الأكثر تضرراً في العالم جراء الفيروس، سواء من حيث عدد الإصابات أو الوفيات، إذ سجلت أكثر من ثلث الإصابات المعلن عنها في العالم بأسره وأكثر من ربع الوفيات المسجلة في العالم، والتي بلغت يوم أمس الإثنين ربع مليون وفاة.