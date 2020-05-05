الأسير طيون عبد الهادي طيون يدخل عامه الثاني عشر في سجون الاحتلال

يدخل الأسير طيون عبد الهادي خليل طيون (32 عامًا) من مدينة قلقيلية بالضفة الفلسطينية المحتلة اليوم الخامس من مايو/ أيار عامًا جديدًا في سجون الاحتلال.
الأسير طيون محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2009، وأمضى 11 عامًا في سجون الاحتلال.
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