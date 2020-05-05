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الأسير طيون عبد الهادي طيون يدخل عامه الثاني عشر في سجون الاحتلال

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 11:48 - 05 مايو 2020
تعبيرية - سجن- اسرى تعبيرية - سجن- اسرى
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يدخل الأسير طيون عبد الهادي خليل طيون (32 عامًا) من مدينة قلقيلية بالضفة الفلسطينية المحتلة اليوم الخامس من مايو/ أيار عامًا جديدًا في سجون الاحتلال.

الأسير طيون محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2009، وأمضى 11 عامًا في سجون الاحتلال.

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