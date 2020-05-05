خلال الإيجاز اليومي: اشتيه سيعلن تسهيلات أقتصادية جديدة تشمل قطاع النقل

قال عضو لجنة الطوارئ، الناطق باسم وزارة الداخلية غسان النمر، إن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه، سيعلن اليوم الثلاثاء خلال الإيجاز اليومي حول فايروس كورونا في فلسطين، عن سلسلة من التسهيلات الأقتصادية على الإجراءات المفروضة، وتشمل تنظيم توسيع أيام فتح المحال التجارية وترتيبات عمل قطاع النقل العام، لتشميل إعادة العمل في قطاع المواصلات العامة.

وبحسب النمر، الذي تحدث في لقاء على تلفزيون فلسطين، إن الإجراءات ستبقي على حالة الإغلاق الليلي مع التشديد في الإجراءات، وتخفيف الإجراءات النهارية، بما يتناسب مع بروتوكول الصحة العامة الذي تم تعميمه، وفرض عقوبات قاسية على من يخالف هذا البروتوكول.

وقال النمر إن على كل المحال التجارية التي سيزيد عدد أيام فتح أبوابها وفقا لهذه التسهيلات، بشرط الالتزام بكافة الشروط التي أقرها البروتوكول الصحة، ومن يخالف سيواجه عقوبات قاسية ستصل إلى إغلاق المحل التجاري.

وفيما يتعلق بالتسهيلات على عمل قطاع النقل العام بين القرى والبلدات و المدن، وبين المحافظات فيما بينها بعد توقف الحركة تماما خلال الفترة الفائته، قال النمر إن التوجه لدلا الحكومة، وبناء على توصيات اللجنة الوبائية تتجه نحو عودة العمل فيها ولكن وفقا لضوابط بروتوكول الصحة.

وفيما يتعلق باستقبال العمال العائدين من أعمالهم بالداخل الفلسطيني المحتل إلى الضفة الغربية قال النمر، إنه تم الاتفاق مع الجانب الأخر لضمان عودتهم من الحواجز فقط، لضمان متابعتهم وإجراء الفحوصات اللازمة لهم وضمان التزامهم بالحجر البيتي.

تأتي هذه الإجراءات الجديدة بعد إعلان الرئيس الفلسطيني بعد منتصف يوم أمس عن قرار تجديد حالة الطوارئ في فلسطين لشهر أخر.