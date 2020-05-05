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التجمع الإعلامي يستهجن تعطيل عشرات الحسابات لصحفيين ونشطاء فلسطينيين

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:18 - 05 مايو 2020
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استهجن التجمع الإعلامي الفلسطيني اليوم الثلاثاء 5/5/2020،  إقدام إدارة فيسبوك على تعطيل عشرات الحسابات لصحفيين ونشطاء فلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، والذي يأتي في سياق محاربة المحتوى الفلسطيني.

وأكد التجمع الإعلامي، أن ما يحدث من إغلاق للحسابات الفلسطينية، يأتي في إطار تبادل الأدوار بين إدارة الفيسبوك وقيادة كيان الاحتلال في محاولة مستمرة لتغييب الرواية الفلسطينية.

واعتبر التجمع الإعلامي الفلسطيني تلك السياسة التي تنتهجها إدارة الفيسبوك بحق المحتوى الفلسطيني تشكل انتهاكا صارخاً لحريات الرأي والتعبير التي كفلتها كل المعاهدات والمواثيق الدولية.

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