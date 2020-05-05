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لعقد "الزواج الإلكتروني.."5آلاف مأذون سعودي قريباً

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:03 - 05 مايو 2020
مأذون سعودي مأذون سعودي
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تعقد وزارة العدل السعودية ورشة عمل لـ5 آلاف مأذون عن بعد ، لتعريفهم لتعريفهم بمشروع العقد الإلكتروني للزواج ، وتأهيل مأذوني الأنكحة للمرحلة الإلكترونية الجديدة، لتوثيق الزواج إلكترونيا بالكامل باستخدام جهاز رقمي يغني المأذون عن حمل المستندات الورقية، ويغني المستفيدين عن الذهاب إلى المحاكم.

وقالت صحيفة "عكاظ" المحلية ان الورشة تهدف لعقد الزواج الإلكتروني وتوثيق البيانات إلكترونيا بشكل كامل، وأتمتة إجراءات عقد الزواج من المنزل، وتقديمها إلى المستفيدين بجودة وأمان، الأمر الذي من شأنه أن يحدث تحولا إيجابيا كبيرا في تسجيل وثائق الزواج بالمملكة، بما يخدم المستفيدين وييسر تعاملاتهم العدلية.

يذكر أن وزارة العدل السعودية، كانت قد أطلقت الخدمة تجريبيا في الرياض، عبر 300 مأذون، قاموا بتوثيق 2000 عقد زواج إلكتروني خلال الفترة التجريبية.

 

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