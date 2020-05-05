أسعار الدجاج في غزة اليوم الثلاثاء 5/5/2020

يبحث المواطنين في قطاع غزة اليوم الثلاثاء عن سعر الدجاج وملحقاته اليوم الثلاثاء 5-5-2020 في أسواق القطاع.

وتحظى أسعار الدجاج على اهتمام كبير من قبل المواطنين في قطاع غزة، فيما تشهد الأسعار تذبذبًا في الأسعار من يوم لأخر.

ولذلك سنقدم لكم أسعار الدجاج ومشتقاتها، في أسواق قطاع غزة.

سعر الدجاج اليوم الاثنينووفقًا للمتابعة فإن سعر كيلو الدجاج الحي في أسواق غزة يبلغ اليوم الثلاثاء 12 شيكل، فيما وصل سعر كيلو الحبش 11 شيكل.

وجاءت أسعار الدجاج في قطاع غزة اليوم الثلاثاء 5/5/2020 على النحو التالي:

أسعار الدجاج في أسواق غزة اليوم الثلاثاء 5/5/2020

1-كيلو الدجاج حي من 11 إلى 12 شيكل

2-كيلو استيكات 25 شيكل

3-دبوس الدجاج 14 شيكل

4-كيلو فخذ الدجاج 12 شيكل

5-كيلو صدر الدجاج 24 شيكل

6-كيلو كبدة الدجاج 18 شيكل

7-كيلو جناح الدجاج 9 شيكل

8-كيلو الشيش 25 شيكل