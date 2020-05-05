ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. سوا
  3. عرض الخبر

أسعار الدجاج في غزة اليوم الثلاثاء 5/5/2020

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:51 - 05 مايو 2020
دجاج مجمد دجاج مجمد
جوال
مشاركة

يبحث المواطنين في قطاع غزة  اليوم الثلاثاء عن سعر الدجاج  وملحقاته اليوم الثلاثاء 5-5-2020 في أسواق القطاع.

وتحظى أسعار الدجاج على اهتمام كبير من قبل المواطنين في قطاع غزة، فيما تشهد الأسعار تذبذبًا في الأسعار من يوم لأخر.

ولذلك سنقدم لكم أسعار الدجاج ومشتقاتها، في أسواق قطاع غزة.

سعر الدجاج اليوم الاثنينووفقًا للمتابعة فإن سعر كيلو الدجاج الحي في أسواق غزة يبلغ اليوم الثلاثاء 12 شيكل، فيما وصل سعر كيلو الحبش 11 شيكل.

وجاءت أسعار الدجاج في قطاع غزة اليوم الثلاثاء 5/5/2020 على النحو التالي:

أسعار الدجاج في أسواق غزة اليوم الثلاثاء 5/5/2020

1-كيلو الدجاج حي من 11 إلى 12 شيكل

2-كيلو استيكات 25 شيكل

3-دبوس الدجاج 14 شيكل

4-كيلو فخذ الدجاج 12 شيكل

5-كيلو صدر الدجاج 24 شيكل

6-كيلو كبدة الدجاج 18 شيكل

7-كيلو جناح الدجاج 9 شيكل

8-كيلو الشيش 25 شيكل

 

 

 

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات