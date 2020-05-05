قطيع من الغنم يغزو أحد المدن التركية

أجتاج قطيع ضخم من الغنم أمس الاثنين 5/5/2020 سكان مدينة سامسون، الواقعة على الساحل الشمالي لتركيا، في عطلة نهاية الأسبوع في ظل الإغلاق الناتج عن فيروس كورونا.

وقام مقيم في إحدى المجمعات السكنية في المدينة بتصوير قطيع الأغنام من نافذة منزله، حيث ظهرت الخراف وكأنها تغزو المدينة التركية، وهي تسير عبر الشوارع بأريحية.

كانت مقاطع فيديو أخرى عن احتلال أسراب هائلة من النحل لمدينة أنطاليا التركية، بالإضافة إلى انتشار الخنازير في بعض المناطق الأخرى.

وفرضت تركيا في وقت سابق قيودا على التجول في 31 ولاية كإجراء احترازي لوقف انتشار فيروس كورونا الذي أصاب 124375 شخصا في البلاد، وأودى بحياة 3336 آخرين