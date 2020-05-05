ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

بينهم بلال النتشه ومدير مكتبه

اعتقالات في القدس تطال 7 مواطنين بعد مداهمة منازلهم

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 08:10 - 05 مايو 2020
اعتقالات 1 اعتقالات 1
جوال
مشاركة

شنت قوات الاحتلال "الاسرائيلي"، فجر اليوم الثلاثاء 5/5/2020، حملة اعتقالات في القدس طالت الامين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بلال النتشة، ومدير مكتبه المقدم معاذ الأشهب بعد مداهمة منزليهما بالقدس المحتلة وتفتيشهما.

و اعتقلت قوات الاحتلال 7 شبان من قرية العيسوية شمال شرق القدس، بعد اقتحام منازلهم.

وذكر شهود عيان أن مواجهات عنيفة اندلعت في حي عبيد بقرية العيسوية، خلال اعتقال الشبان.

والشبان المعتقلون هم: محمود رمضان عبيد، داوود عبيد، محمود محمد عبيد، ضياء أيمن عبيد، أمير عواد ، يوسف علي الكسواني، عبود درباس.

وتعتبر المرة الثانية على التوالي التي تعتقل فيها قوات الاحتلال شبانا من قرية العيسوية خلال عدة ايام، حيث اعتقلت 7 شبان، ومددت توقيفهم لليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء.

الأكثر مشاهدة

متعلقات