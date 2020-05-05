اعتقالات في القدس تطال 7 مواطنين بعد مداهمة منازلهم

شنت قوات الاحتلال "الاسرائيلي"، فجر اليوم الثلاثاء 5/5/2020، حملة اعتقالات في القدس طالت الامين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بلال النتشة، ومدير مكتبه المقدم معاذ الأشهب بعد مداهمة منزليهما بالقدس المحتلة وتفتيشهما.

و اعتقلت قوات الاحتلال 7 شبان من قرية العيسوية شمال شرق القدس، بعد اقتحام منازلهم.

وذكر شهود عيان أن مواجهات عنيفة اندلعت في حي عبيد بقرية العيسوية، خلال اعتقال الشبان.

والشبان المعتقلون هم: محمود رمضان عبيد، داوود عبيد، محمود محمد عبيد، ضياء أيمن عبيد، أمير عواد ، يوسف علي الكسواني، عبود درباس.

وتعتبر المرة الثانية على التوالي التي تعتقل فيها قوات الاحتلال شبانا من قرية العيسوية خلال عدة ايام، حيث اعتقلت 7 شبان، ومددت توقيفهم لليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء.