إغلاق بلدة السموع بعد الإعلان عن إصابة 6 من مواطنيها بكورونا

أعلن محافظ محافظة الخليل بالضفة المحتلة جبرين البكري، إغلاق بلدة السموع جنوب الخليل، وذلك منعا لتفشي فيروس كورونا بعد اكتشاف عدد من الحالات في البلدة.

وقال البكري في تصريح صحفي: "إن القوى الأمنية أغلقت كافة المداخل ومخارج البلدة، وتم إغلاق كافة المحال التجارية، ومنعت الحركة داخل البلدة لاستكمال إجراءات الطب الوقائي واخذ العينات من المواطنين والمخالطين المشتبه بإصابتهم" .

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد كشفت أمس عن ست إصابات في بلدة السموع بعد إجراء الفحوصات لهم، بالإضافة لإصابة واحدة في مدينة الخليل، وأخرى في الظاهرية جنوب الخليل.

وأشار مدير العمليات المشتركة في محافظة الخليل عبد المنعم فرخ، الى أن الأجهزة الأمنية انتشرت على مداخل البلدة ومخارجها، ومنعت الحركة داخل البلدة للحد من تفشي وانتشار الفيروس، وإتاحة المجال للجهات المختصة والطبية للعمل واخذ العينات.