الشتاء يعود مجدداً بمنخفض جوي مصحوب بعواصف رعدية وأمطار اليوم وغداً

يعود فصل الشتاء اليوم الثلاثاء 5/5/2020 ، مجدداً بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة نسبيا حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الطقس أقل من معدلها بحدود 5 درجات مئوية ، وتساقط زخات متفرقة من الامطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا.

وغدا الأربعاء 6/5/2020 ، يستمر تأثر المنخفض الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ انخفاض ملموس اخر على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا ودرجات الحرارة اقل من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية وتسقط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق حتى ساعات الظهيرة وتميل الأجواء الى الاستقرار خلال ساعات المساء والليل،.

والخميس 7/5/2020، يكون الجو ربيعيا لطيفاً نهاراً في معظم المناطق حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام ويبقى الجو باردا ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والجمعة 8/5/2020، يكون الجو ربيعيا لطيفاً نهاراً في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين يومي الثلاثاء والأربعاء من خطر: تشكل السيول في بعض الاودية المنخفضة , وشدة سرعة الرياح التي قد تصل سرعتها في بعض الهبات حوالي 60 كم/ساعة.

وخطر التزحلق على الطرقات ، و تدني مدى الرؤيا الافقية نتيجة لتشكل الضباب والغيوم الملامسة.