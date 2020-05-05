كورونا حول العالم:3 مليون و633 ألف إصابة وأمريكا تتصدر و41 وفاة جديدة في 17 دولة عربية

كشفت احصاءات عالمية جديدة حول جائحة كورونا المستجد- " كوفيد19"، أن الفيروس أودى بحياة 251,478 شخصاً في دول العالم، فيما بلغت حصيلة أعداد المصابين المعلن عنهم 3 مليون و 633 ألف و 768 شخصاٌ، تعافى منهم اكثر من مليون و 185 ألف مريض.

وعلى صعيد الدول العربية فقد أعلنت 17 دولة، عن وفاة 41 شخصاً متأثرين بإصابتهم بالفيروس، وعن اكتشاف 4,228 إصابة جديدة مؤكدة، وذلك بتراجع طفيف عن حصيلة وفيات الأحد التي كانت 42 وفاة، وزيادة عن حصيلة مصابين نفس اليوم التي سجلت 4,103 إصابات جديدة في 14 دولة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 212 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، حيث اكتشف الإثنين، اكثر من 70 ألف إصابة جديدة، وأوقعت خلال ال24 ساعة الأخيرة 3,332 حالة وفاة، حتى الآن، فيما لا تزال الولايات المتحدة الامريكية تسجل الجزء الاكبر منهم، حيث أعلنت الاثنين عن 784 وفاة حتى اللحظة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات لديها الى 69,382 شخصاً، محافظة بذلك على تصدرها على جميع دول العالم من حيث عدد الوفيات، وكذلك بعدد الاصابات التي بلغت حصيلتها حتى اللحظة مليون و 207 آلاف و 972 شخصاً، منهم 19,850 إصابة جديدة حتى الآن. والأرقام القادمة من امريكا مرشحة للزيادة في اي لحظة لعامل فرق الوقت بينها والشرق الأوسط.

كما ولا تزال إيطاليا تحافظ على مركزها الثاني عالمياً من حيث عدد الوفيات بإجمالي 29,079 ، منهم 195 الاثنين، فيما بلغت حصيلة الإصابات لديها 211,938 إصابة، منهم 1,221حالة اكتشفت آخر 24 ساعة.

بريطانيا التي تحتل المركز الثالث عالمياً، سجلت الإثنين، 288 حالة وفاة، من مجموع 28,734 وفاة، فيما أعلنت عن اكتشاف 3,985 إصابة جديدة لترتفع بذلك حصيلة المصابين لديها إلى 190,584 حالة مؤكدة.

ولا تزال اسبانيا تستقر عند المركز الرابع مسجلة حصيلة وفيات بلغت 25,428 شخصاً منهم 164 الإثنين، وبلغ مجموع عدد المصابين لديها 248,301 شخصاً، منهم 1,178 في آخر 24 ساعة.

كما حافظت فرنسا على مركزها الخامس بحصيلة 25,201 وفاة، منهم 306 الإثنين، وحصيلة 169,462 إصابة، منهم 769 في آخر 24 ساعة.

وتأتي بلجيكا مستقرة في المركز السادس مسجلة حصيلة وفيات بلغت 7,924 حالة، منهم 80 الاثنين، وحصيلة 50,267 إصابة، منهم 361 آخر 24 ساعة. يليها البرازيل التي تقدمت الإثنين مركزاً عالمياً من حيث عدد الوفيات، لتستقر في المركز السابع، بحصيلة وفيات بلغت 7,288 شخصاً منهم 263 الاثنين، وبلغ اجمالي الإصابات لديها 105,222 حالة مؤكدة، منهم 4,075 في آخر 24 ساعة.

وتراجعت ألمانيا إلى المركز الثامن عالمياً، بحصيلة وفيات بلغت 6,925 شخصاً، منهم 59 الاثنين، وحصيلة 165,827 إصابة، منهم 163 آخر 24 ساعة.

إيران التي تستقر عند المركز التاسع بلغت حصيلة الوفيات لديها 6,277 شخصاً، منهم 74 الإثنين، فيما بلغت حصيلة الاصابات لديها 98,647 إصابة، منهم 1,223 آخر 24 ساعة.

ولا تزال هولندا تستقر عند المركز العاشر عالمياً، بحصيلة وفيات بلغت 5,082 شخصاً، منهم 26 الاثنين، و حصيلة اصابات تبلغ 40,770 إصابة، منهم 199 آخر 24 ساعة.

وتحافظ الصين، وهي بؤرة تفشي الفيروس عالمياً، على مركزها ال11، بحصيلة وفيات 4,633 دون أن تسجل الإثنين ومنذ ايام ماضية اي حالة وفاة، وتبلغ حصيلة الإصابات لديها 82,880 حالة، منهم تسجيل إصابة 3 أشخاص فقط في آخر 24 ساعة.

ولا تزال كندا تستقر عند المركز ال12 عالمياً، حيث سجلت الإثنين 160 حالة وفاة، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات لديها الى 3,842 شخصاً، كما سجلت 1,142 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 60,616 حالة في البلاد.

41 وفاة و 4,228 إصابة جديدة في 17 دولة عربية

وعلى صعيد الدول العربية أوضحت الإحصاءات أن 8 دول عربية أعلنت الإثنين عن وفيات جديدة بفيروس "كورونا"، هي: الإمارات، السعودية، مصر، المغرب، الصومال، الكويت، الجزائر، والعراق، فيما سجلت 9 دول عربية أخرى إصابات جديدة مؤكدة.

وسجلت الإمارات 11 حالة وفاة ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 137 شخصاً، كما سجلت 567 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 14,730 حالة حتى الآن.

وسجلت السعودية 7 حالات وفاة، من مجموع 191 وفاة في المملكة حتى الآن، وعن تسجيل 1,645 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 28,656 شخصاً، وتشهد السعودية منذ اكثر من اسبوعين ماضيين، تسجيل أعداد مصابين تتخطى حاجز الألف كل 24 ساعة.

كما سجلت مصر وفاة 7 أشخاص، من مجموع 436 وفاة حتى الآن، وعن تسجيل 348 إصابة جديدة ليصل بذلك عدد المصابين إلى 6,813 حالة.

المغرب من جانبها سجلت وفاة 5 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 179 شخصاً، كما سجلت 150 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 5,053 حالة حتى الآن.

وسجلت الصومال، وفاة 3 أشخاص، من مجموع 35 وفاة في البلاد، كما سجلت 34 إصابة جديدة ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 756 شخصاً.

وسجلت الكويت وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 40 شخصاً، كما سجلت 292 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 5,278 حالة حتى الآن.

كما سجلت الجزائر وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 465 شخصاً، فيما سجلت 174 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 4,648 حالة حتى الآن.

وسجلت العراق وفاة شخص واحد، من مجموع 98 وفاة في البلاد، كما سجلت 50 إصابة جديدة ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 2,346 شخصاً.

وعلى صعيد الدول العربية التي لم تشهد الإثنين، حالات وفاة، ولكنها سجلت اصابات جديدة على أراضيها، فقد سجلت قطر، 640 إصابة جديدة من مجموع 16,191 إصابة في البلاد حتى الآن، كما سجلت 12 حالة وفاة منذ اكتشاف الفيروس.

وسجلت البحرين 150 إصابة جديدة من مجموع 3,533 حالة، توفي منهم 8 أشخاص حتى الآن.

وسجلت السودان 86 إصابة جديدة ليرتفع بذلك عدد المصابين الكلي إلى 678 حالة، توفي منهم 41 شخصاً حتى الآن.

وسجلت سلطنة عمان 69 إصابة جديدة، من مجموع 2,637 إصابة، توفي منهم 12 شخصاً حتى الآن.

وسجلت فلسطين إصابة 10 مواطنين، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 532 إصابة، توفي من مجموع المصابين 4 مواطنين حتى الآن.

جيبوتي بدورها سجلت 4 إصابات جديدة، من مجموع 1,116 حالة مسجلة في البلاد، توفي منهم شخصين حتى الآن.

وسجلت الأردن 4 إصابات خارجية 3 منهم أردنيين، على احدى الحدود مع دول الجوار، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 465 حالة، توفي منهم 9 أشخاص حتى الآن.

وكذلك سجلت لبنان 3 إصابات جديدة، من مجموع 740 إصابة، توفي منهم 25 شخصاً حتى الآن.

واخيراً سجلت اليمن إصابة شخصين، من مجموع 12 حالة مسجلة في البلاد، توفي منهم شخصين حتى الآن.