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لمنع تفشي كورونا

عباس يُجدد حالة الطوارئ في الاراضي الفلسطينية لـ30 يوماً

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 08:10 - 05 مايو 2020
عباس عباس
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أصدر رئيس السلطة محمود عباس اليوم الثلاثاء 5/5/2020 الثلاثاء، مرسوما بتجديد إعلان حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية تبدأ بتاريخ اليوم.

المرسوم الرئاسي يستمر لمدة ثلاثين يوما، وذلك لمواجهة استمرار تفشي فيروس "كورونا".

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