دعم الصحفيين تدعو إدارة الفيسبوك لوقف ملاحقة المحتوى الفلسطيني

دعت لجنة دعم الصحفيين اليوم الثلاثاء 5/5/2020، إدارة الفيسبوك لوقف ملاحقة المحتوى الفلسطيني، بعد أن قامت بتعطيل عشرات الحسابات لنشطاء فلسطينيين في الضفة الغربية وغزة.

وكانت لجنة دعم الصحفيين قد رصدت خلال شهر ابريل عشرات الانتهاكات على مواقع التواصل بحق الحسابات الشخصية لنشطاء فلسطينيين ، بالإضافة لوضع القيود على الكثير من هذه الحسابات مثل تعطيل البث المباشر.

وطالبت لجنة دعم الصحفيين، بوقف ملاحقة المحتوى الفلسطيني، وإعادة تفعيل الحسابات التي تم تعطيلها .

وناشدت اللجنة كل المؤسسات الدولية وعلى رأسها الاتحاد الدولي للصحفيين، ومنظمة اليونسكو ومؤسسة مراسلون بلا حدود للضغط على إدارة الفيسبوك التي تمارس ازدواجية في التعامل والمعايير ، حيث تطلق العنان للصفحات الاسرائيلية التي تدعو للعنصرية والكراهية ،وتقوم في ذات الوقت بالتضييق على الصفحات الفلسطينية.

وأكدت اللجنة أن هذا التضييق على المنصات الفلسطينية سواء الرسمية أو الشخصية يفاقم من معاناة الفلسطينيين في ظل تفشي وباء كورونا باعتبار أن هذه الصفحات التي تم تعطيلها تساهم بتوعية المواطنين من مخاطر فيروس كورونا ،ويستخدمها الفلسطينيون للتواصل الالكتروني والتعليم عن بعد في ظل الحجر المنزلي.

وبينت اللجنة أن هذا الإجراء منافي لكل المواثيق والمعاهدات الدولية التي تنص على احترام حرية الرأي والتعبير".

وأشارت اللجنة إلى أن الهدف من هذا التضييق تغييب الصوت الفلسطيني في ظل المخططات الإسرائيلية المستمرة ، التي تستهدف الوجود الفلسطيني واقتلاعه من ارضه.