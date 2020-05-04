طريقة عمل ستيك اللحم بصوص الثوم والجبن المعروفة بأنها قليلة السعرات الحرارية

يبحث الصائمون في شهر رمضان 2020، على طريقة عمل وجبة ستيك اللحم بصوص الثوم والجبن المشبعة والتي تمتاز بأنها قليلة السعرات الحرارية، حيثُ يسعى المواطنين في الحفاظ على رشاقة الجسم والبدن طوال شهر رمضان.

إليك وجبة ستيك اللحم بصوص الثوم والجبن وهي قليلة السعرات الحرارية؛ لكي تتناولها كطبق رئيسي على مائدة الإفطار، وتعمل على الحفاظ على رشاقة البدن خاصة الفتيات.

موقع "فلسطين اليوم الإخبارية" وضعت لكم مقادير وتحضير وجبة ستيك بصوص الثوم والجبن، ويمكنك تناولها في شهر رمضان، دون الخوف من بدانة الجسم.

وتمتاز تلك الوجبة بأنها قليلة السعرات الحرارية، التي تساعد على خسارة الوزن.

مقادير وجبة ستيك اللحم بصوص الثوم والجبن:

وتحتوي ستيك اللحم بصوص الثوم والجبن على حوالي ٢٣٠ سعر حراري للفرد، وإليك مقادير الوجبة:

وعليك أن تحضر تلك الحاجات "مقادير" :

4 شرائح ستيك لحم. كوب كريمة طبخ.

5 فصوص ثوم مهروسة. ملح وفلفل أسود.

¼ كوب عصير عنب أحمر بلا سكر.

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.

¾ كوب جبنة كريمي.

½ كوب بارميزان مبشورة.

3 ملاعق كبيرة زيت.

¼ كوب بصل أخضر مفروم.

طريقة تحضير وجبة ستيك اللحم بصوص الثوم والجبن :

وعند تحضير الوجبة التي تحافظ على رشاقة الجسم في شهر رمضان:

تقوم بتبلي اللحم بالملح والفلفل، واتركه لمدة 20 دقيقة، ثم سخن نصف كمية الزيت على نار متوسطة.

وبعد أن تسخن الزيت، شوح شرائح اللحم على الجهتين حتى يُصبح لونها بنيًّا، وبعدها ضيف عصير العنب.

ثم اترك الزيت واللحم على نار هادئة حتى ينضج اللحم وتجف السوائل. ثم سخن باقي الزيت في إناء آخر، وأضيف عليها البصل الأخضر وقلبي لمدة دقيقتين، ثم الثوم وقلبي لمدة دقيقة، أضيف الكريمة واتركها حتى تغلي، وأضيف الجبنة الكريمي والبارميزان والملح والفلفل الأسود وقلبي حتى تذوب الجبنة ويغلظ الصوص.

وفي نهاية التحضير ضع شرائح اللحم في أطباق التقديم ثم وزعي فوقها الصوص، ثم زيني الطبق بالبقدونس.

ولا يزال موقع "فلسطين اليوم الإخبارية" يقدم العديد من الوجبات والأكلات خلال شهر رمضان المبارك 2020.