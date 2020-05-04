دول مانحة تتعهد بتقديم مليارات الدولارات لإنتاج لقاح ضد "كورونا"

تعهدت دول مانحة عدة، اليوم الاثنين، بتقديم حوالي ثمانية مليارات دولارات، من أجل انتاج لقاح لفيروس كورونا المستجد، الذي أودى بمئات الآلاف من الضحايا في العالم.

وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أنّ الدول المانحة تعهدت بتقديم نحو 7,4 مليار يورو لتمويل عمليات البحث عن لقاح للفيروس.

بدوره، قال رئيس وزراء الكندي جاستن ترودو :"إن بلاده ستقدم 850 مليون دولار لدعم جهود تطوير لقاح مكافحة كورونا".

أما رئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، تعهد بتقديم 500 مليون دولار لفكرة انتاج اللقاح.

ودعا ماكرون، إلى ضرورة تسريع عمليات بحث إنتاج اللقاح، للقضاء على الوباء الذي تفشى في 193 بلدًا.

ألمانيا، أعلنت عن تقديم 572 مليون دولار لتلك المبادرة التي قد تفضي للقضاء على "كورونا"، واسبانيا تساهمت بمبلغ قيمته 50 مليون دولار، وكذلك النرويج، اما اليابان تعهدت بتقديم 834 مليون دولار.