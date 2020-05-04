الأوقاف السورية تعلن افتتاح المساجد لصلاة الجمعة فقط

أعلنت وزارة الأوقاف السورية، مساء اليوم الاثنين، عن افتتاح المساجد لصلاة الجمعة فقط، اعتباراً من يوم ١٥ رمضان ١٤٤١ المقبل.

وأوضحت الأوقاف السورية، أنّها ستفتح المساجد لإداء صلاة الجمعة، في يوم ٨ أيار2020، مؤكدًا على استمرار تعليق باقي صلوات الجماعة مؤقتاً.

وقالت : إن شعائر صلاة الجمعة ستؤدى وفق الضوابط الصحية التالية :

حضور كل مصلٍ مع كمامته.

التباعد بين المصلين مسافة كافية لاتقل عن متر ونصف.

التعقيم عند باب المسجد.

إغلاق المواضىء ومصليات النساء.

عدم حضور المرضى ومن تظهر عليه أية أعراض شبيهة بأعراض كورونا.

تعقيم المساجد قبل صلاة الجمعة وبعدها

ألا تتجاوز الخطبة مدة العشر دقائق.

وأشارت إلى أنه ستكون لجان المساجد مسؤولة عن حسن تطبيق هذه الضوابط الصحية كل في مسجده.