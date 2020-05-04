الداخلية بغزة: 170 عالقًا في المملكة الأردنية سيصّلون القطاع خلال الأيام المقبلة

أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الاثنين، أن عشرات العالقين الفلسطينيين في المملكة الأردنية، سيصلون إلى قطاع غزة خلال الأيام المقبلة.

وأوضح وكيل الوزارة اللواء توفيق أبو نعيم، أن حوالي 170 مواطنًا عالقًا في الأردن، سيصلون القطاع عبر حاجز بيت حانون/إيرز شمال غزة.

وبيّن أبو نعيم خلال اجتماع مع هيئة مسيرات العودة، أن الحكومة ستقوم بنقل العائدين فور وصولهم القطاع إلى مراكز الحجر الصحي الموزعة في محافظات غزة، وذلك وفق الإجراءات والخطة المتعبة من قبل وزارة الداخلية.

وذكر أن وزارته ستتخذ كافة الإجراءات لمواجهة كورونا، موكدًا أن الداخلية قطعت شوطًا في مواجهة الوباء.

وشدّد أبو نعيم، بضرورة التزام المواطنين باتخاذ كافة احتياطات الأمن والسلامة خلال تنقلاتهم في الأماكن العامة والخاصة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة المجتمع.

وقال :"إن وزارة الداخلية مستمرة في تقديم الخدمات لكافة المستضيفين بمراكز الحجر".

وأضاف : "أن إجراءات انهاء الحجر للعائدين عبر معبر رفح في ابريل الماضي، ستستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي.

من جانبه، ثمن رئيس هيئة مسيرات العودة ومواجهة الصفقة، أ. خالد البطش، دور وزارة الداخلية والأمن الوطني والأجهزة الأخرى في مواجهة فيروس كورونا داخل القطاع.

وشدّد البطش، على ضرورة استمرار اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية منبهًا بعدم التهاون في تلك الإجراءات، حرصًا على سلامة المجتمع، داعيًا إلى استمرار حملات التوعية الاجتماعية لكبح الوباء.

ومن جهته، ذكرت وزارة الصحة بغزة، اليوم، أنّها تجري إجراءات الصحية لإنهاء الحجر الصحي 362 مستضاف خلال الساعات القادمة بعد إتمام الفحوصات المخبرية اللازمة .