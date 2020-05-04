تحطم طائرة محملة بمساعدات لمواجهة "كورونا" في الصومال

تحطمت طائرة محملة بمساعدات طبية، اليوم الاثنين، كانت في طريقها إلى الصومال لدعم جهود الحكومة في مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفق وكالة الانباء الصومالية الرسمية.

وأوضحت وكالة الأنباء، أن طائرة تحمل امدادات إغاثية للسلطات الصومالية تحطمت في أجواء جنوب البلاد، ما أسفر عن مقتل ركابها وهم سبعة اشخاص.

وبيّنت أن الطائرة تحطمت بعد وصلها لبلدة باردال جنوب الصومال، مشيرةً إلى أنها تابعة لشركة أفريكان إكسبريس للطيران.

وذكرت أن الطائرة تحطمت بعد ان اتجهت من مقديشو إلى بيدوة، فيما يبقى سبب سقوطها مجهول، وأن الجهات الخاصة باشرت التحقيق للوقوف على معرفة الأسباب.

وأكدت وكالة الاناضول، يوم السبت الماضي، وصول طائرة تحمل مساعدات طبية من تركيا إلى الاراضي الصومالية، لدعم جهود السلطات في مواجهة "كورونا" العالمي، ومنع تفشيه في الدولة الفقيرة.

