ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون دولية
  3. عرض الخبر

تحطم طائرة محملة بمساعدات لمواجهة "كورونا" في الصومال

  • فلسطين اليوم - الصومال
  • 22:13 - 04 مايو 2020
تحطم طائرة محملة بمساعدات لمواجهة "كورونا" في الصومال تحطم طائرة محملة بمساعدات لمواجهة "كورونا" في الصومال
جوال
مشاركة

تحطمت طائرة محملة بمساعدات طبية، اليوم الاثنين، كانت في طريقها إلى الصومال لدعم جهود الحكومة في مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفق وكالة الانباء الصومالية الرسمية.

وأوضحت وكالة الأنباء، أن طائرة تحمل امدادات إغاثية للسلطات الصومالية تحطمت في أجواء جنوب البلاد، ما أسفر عن مقتل ركابها وهم سبعة اشخاص.

EXMQqPpX0AICQpx

وبيّنت أن الطائرة تحطمت بعد وصلها لبلدة باردال جنوب الصومال، مشيرةً إلى أنها تابعة لشركة أفريكان إكسبريس للطيران.

وذكرت أن الطائرة تحطمت بعد ان اتجهت من مقديشو إلى بيدوة، فيما يبقى سبب سقوطها مجهول، وأن الجهات الخاصة باشرت التحقيق للوقوف على معرفة الأسباب.

وأكدت وكالة الاناضول، يوم السبت الماضي، وصول طائرة تحمل مساعدات طبية من تركيا إلى الاراضي الصومالية، لدعم جهود السلطات  في مواجهة "كورونا" العالمي، ومنع تفشيه في الدولة الفقيرة.
 

EXMQqQCXQAMeCqs

EXMQqPcXYAEvq4n

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات