الصحة تعلن إصابة 8 حالات جديدة بفيروس "كورونا" في محافظة الخليل بالضفة المحتلة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الاثنين، تسجيل ثمانية إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في محافظة الخليل، ليرفع إجمالي الإصابات في فلسطين إلى 632 مصابًا.

وأوضحت الصحة، أن نتائج الفحص المخبري أظهرت إصابة ثمانية حالات جديدة بفيروس كورونا في الخليل، مبينةً أنها رصدت ستة إصابات في بلدة السموع وواحدة في مدينة الخليل، والأخرى داخل الظاهرية.

وأشارت إلى أن 102 حالة تماثلت الشفاء من الفيروس حتى الآن.

وكان الرئيس محمود عباس، مدد بداية أبريل الماضي، حالة الطوارئ القصوى في جميع مناطق فلسطين المحتلة، وشملت إغلاق المحالات التجارية والمرافق العامة والسياحية والترفيهية، للحد من انتشار وباء كورونا.