تقرير استخباراتي يحذر بكين من "موجة عداء متزايدة" بسبب كورونا

حذر تقرير استخباراتي صيني، اليوم الاثنين، من موجة عداء متزايدة على بكين، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم، وحصده مئات الالاف الضحايا وملايين الاصابات.

وأوضحت التقرير الصيني، أنّ المشاعر العالمية المناهضة للصين وصلت أعلى مستوياتها منذُ حملة ميدان تيانانمين عام 1989، وفق موقع سكاي نيوز العربية.

وبيّن ان بكين تواجه مشاعر مناهضة متزايدة تقودها الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن واشنطن تستعد لمواجهة عسكرية مع الصين، مستغلة وباء كورونا التي تفشى 193 بلدًا.

وتشهد حاليًا توترًا بين الولايات المتحدة والصين، خاصة بعد اتهام رئيس أمريكا دونالد ترامب بكين بأنها المسؤولة عن صناعة فيروس كورونا، رغم نفي الأخير، علاوة عن الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.

ووفق موقع سكاي نيوز، فإن إدارة الرئيس ترامب تدرس اتخاذ إجراءات انتقامية ضد بيكن، بعد اتهامها بإخفاء معلومات عن تفشي كورونا.

عالميًا، أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين، عن حصيلة قتلى فيروس كورونا، إذ بلغت 249.223 شخصًا، وأكثر من 3 ملايين و500 ألف، 85% من تلك الحالات في أوروبا والولايات المتحدة.