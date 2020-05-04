ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

قوات الاحتلال تغلق مدخل "أبو الطوق" في الخليل بالضفة المحتلة

  • فلسطين اليوم - الخليل
  • 20:01 - 04 مايو 2020
قوات الاحتلال في الضفة المحتلة قوات الاحتلال في الضفة المحتلة
جوال
مشاركة

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مدخل "أبو الطوق" أمام المواطنين في محافظة الخليل جنوب الضفة المحتلة، دون معرفة الاسباب.

وأوضحت وسائل إعلام محلية، أن القوات الإسرائيلية أغلقت مدخل "أبو الطوق" في بلدة بيت امر شمال الخليل، ومنعت المواطنين من الدخول للبلدة والخروج منها.

يشار إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل بناء البؤر الاستيطانية في كافة مناطق الضفة المحتلة، بهدف السيطرة على أراضي المواطنين وضمها تحت السيادة الإسرائيلية، كما أنها تعرقل حركة المواطنين وتمنعهم من التنقل بين المدن والقرى للتضيق عليهم.
 

96159576_3343285459081665_114794554447626240_n

95704613_3343285519081659_2437821689157910528_n


 

الأكثر مشاهدة

متعلقات