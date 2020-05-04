قوات الاحتلال تغلق مدخل "أبو الطوق" في الخليل بالضفة المحتلة

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مدخل "أبو الطوق" أمام المواطنين في محافظة الخليل جنوب الضفة المحتلة، دون معرفة الاسباب.

وأوضحت وسائل إعلام محلية، أن القوات الإسرائيلية أغلقت مدخل "أبو الطوق" في بلدة بيت امر شمال الخليل، ومنعت المواطنين من الدخول للبلدة والخروج منها.

يشار إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل بناء البؤر الاستيطانية في كافة مناطق الضفة المحتلة، بهدف السيطرة على أراضي المواطنين وضمها تحت السيادة الإسرائيلية، كما أنها تعرقل حركة المواطنين وتمنعهم من التنقل بين المدن والقرى للتضيق عليهم.





