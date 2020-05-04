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علماء أحياء يلتقطون صورًا دقيقة لفيروس كورونا (كوفيد-19)

  • فلسطين اليوم - منوعات
  • 18:44 - 04 مايو 2020
فيروس كورونا (كوفيد-19) فيروس كورونا (كوفيد-19)
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كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الاثنين، أن علماء بريطانيون تمكنوا من التقاط أول صورة مجهرية تفصيلية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) العالمي.

وأوضحت الصحيفة، أن فريق علماء الأحياء من جامعة "دندي" البريطانية، التقطوا الصور التفصيلية للفيروس الذي قتل مئات الالاف من الأشخاص حول العالم، ونشروها بدقة عالية.  

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وبيّنت أن صور (كوفيد 19) التقطت بواسطة مجهر قوي، مشيرةً إلى أن الفيروس يمكنه ان يصيب خلايا الأمعاء ويتكاثر فيها.

من جهته، قال جايسن سويدلو عالم الأحياء :"إن فريق العلماء متحمسين بنشر مجموعات بيانات الفيروس؛ حتى يتمكن الباحثين من الاستفادة من تلك البيانات".

وأضاف أن البيانات الجديدة ستمكن العلماء من القدرة على ما معالجة الفيروس، او السيطرة عليه.

وحتى عصر اليوم، أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن وفاة 249.223  شخصًا، وأكثر من 3 ملايين و500 ألف، 85% من تلك الحالات في أوروبا والولايات المتحدة.

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