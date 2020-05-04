مواطن ينتزع من الاحتلال قرارا بتثبيت حدود أرضه في بيت لحم

نجح مواطن من جنوب بيت لحم، اليوم الاثنين، في انتزاع قرار من الاحتلال بتثبيت أرضه في منطقة "خلة النحلة" قرب قرية واد رحال جنوبا.

ووفق حسن بريجية مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد انتزع المواطن عايش قرارا من سلطات الاحتلال بتثبيت 100 دونم بشكل ثابت، في منطقة "خلة النحلة" مع تحويل باقي المساحة البالغة 200 دونم إلى لجنة "تثبيت حدود الطابو" الإسرائيلية.

وأشار بريجية إلى أن الاحتلال أعلن عن أرض المواطن عايش كأراضي دولة في العام 2004، وتثبيت الإعلان في العام 2016.

وقال المحامي علاء محاجنة إن انتزاع قرار تثبيت الملكية يعد انتصارا، ويجب انتهاج استراتيجية "تثبيت حدود كوشان طابو".