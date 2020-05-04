تسجيل مئات الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 24 ساعة الماضية

أعلنت السلطات الامريكية، اليوم الاثنين، تسجيل عشرات الوفيات في الدولة، بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) القاتل.

وأفادت وزارة الصحة الامريكية، بوفاة 1301 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، ليرفع عدد القتلى إلى اكثر من 68.504 شخص، وتماثل الشفاء نحو 153 الف، واعداد الإصابات المؤكدة مليون و19 الفًا.

وتعتبر ولاية نيويورك بؤرة الوباء، حيث لا تزال النشاطات التجارية والسياحية مغلقة فيها بقرار رئاسي، وسجلت 17 ألف وفاة، حتى الآن.

وأعلنت رئيس أمريكا دونالد ترامب مارس الماضي، حالة الطوارئ القصوى في الولايات الخمسين، كما قرر إلغاء الرحلات الجوية إلا الحالات الاستثنائية، للسيطرة على الوباء.

عالميًا، أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، عن اجمالي الوفيات والاصابات بفيروس كورونا في 193 بلدًا ومنطقة، إذ سجلت 249.223 وفاة، وأكثر من 3 ملايين و500 ألف، 85% من تلك الحالات في أوروبا والولايات المتحدة.