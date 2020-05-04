الكيلة: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في الضفة الغربية

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة مساء الاثنين تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا في فلسطين، أحدها في السموع بالخليل و الأخرى في القدس المحتلة.

و أشارت الكيلة خلال الايجاز الصحفي الى ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في فلسطين إلى 524 مصابا.

و أضافت: "انه تم تسجيل 37 حالة تعافي لمصابين بالفيرس، 15 في مستشفى هوغوتشافيز وفندق الكرمل برام الله- 7 في بيت اللقاء ببيت لحم- 3 في مركز الهلال الأحمر بالخليل- 12 داخل مدينة القدس".

أنه جرى تسجيل 25 حالة تعافي من مراكز العزل والعلاج التابعة لوزارة الصحة، منها 15 حالة تعافي من مستشفى هوغو تشافيز في ترمسعيا وفندق الكرمل في رام الله، و7 حالات من بيت اللقاء في بيت لحم، و3 حالات من مركز الهلال الأحمر في بلدة حلحول، بالإضافة إلى تسجيل 12 حالة تعافي في مدينة القدس المحتلة، كما أبلغت وزارة الصحة.

وأشارت إلى أن حالة جميع المصابين مستقرة، ولا توجد أي حالة داخل غرف العناية المكثفة.