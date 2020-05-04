القدرة: المختبر المركزي اتم فحص 339 عينة مخبرية جميع نتائجها سلبية

أكد د. أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية أن وزارته انهت فترة الحجر الصحي لـ 205 مستضاف في مراكز الحجر الصحي وفق البرتوكول الصحي المعتمد وجميعهم بحالة صحية جيدة من العائدين بتاريخ 13 ابريل 2020.

و قال القدرة خلال الإيجاز الصحفي لمركز الاعلام والمعلومات الحكومي لمواجهة فايروس كورونا الجديد: "إن وزارة الصحة والمؤسسات الحكومية تراجع يومياً جملة الاجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا في قطاع غزة".

و أشار الى أن وزارة الصحة تجري إجراءاتها الصحية لإنهاء الحجر الصحي 362 مستضاف خلال الساعات القادمة بعد إتمام الفحوصات المخبرية اللازمة .

و أضاف أن المختبر المركزي اتم فحص 339 عينة مخبرية جميع نتائجها سلبية ولم تسجل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة ولازال عدد كبير من العينات تحت الفحص.

و لفت القدرة الى أن الطاقم الطبي في مستشفى العزل يتابع 5 حالات مصابة بفيروس كورونا لازالت تحت العلاج وحالتهم مطمئنة ولازالت 3 حالات من المتعافين داخل مركز الحجر الصحي بمعبر رفح، كما أن الوزارة تتابع منزلياً الحالات التسع المتعافية بعد مغادرتها لمركز الحجر الصحي بمعبر رفح للاطمئنان على سلامتهم وعملاً بالأحوط .

و أكد ان الضامن الرئيس لنجاح سلسلة الاجراءات الاحترازية يكمن في تعزيز السلوك المجتمعي ، وأن المرحلة الراهنة لا توجب التراخي وذلك وفقا لتوصيات اللجنة الفنية والاستشارية وغرفة الطوارئ المركزية لمواجهة كورونا .

في سياق متصل أوضح القدرة بأن تفشي الوباء في المنطقة وعودة المرض لمتعافين في مختلف البلدان يقلق الطواقم الطبية وهو نذير خطر على قطاع غزة .

و شدد على ضرورة التزام كافة المواطنين بقاعدة السلامة والوقاية (خليك بالبيت) والمحافظة على النظافة المستمرة مع وجوب ارتداء الكمامة والتباعد وتطهير الايدي وتجنب الزحام عند الخروج للضرورة القصوى.

كما دعا كبار السن والأطفال ومرضى ضعف المناعة والجهاز التنفسي والامراض المزمنة الى مزيد من الحذر والتزام المنازل وتجنب الأماكن العامة والتجمعات واتباع إجراءات الوقاية المستمرة.

كما جدد تأكيده على ضرورة الالتزام بجملة الاجراءات الوقائية في الأسواق والمحال التجارية ومنافذ تقديم الخدمات للجمهور وفقا لتوصيات وزارة الصحة .