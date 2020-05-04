"المواصلات" تقرر فتح مديرياتها في عدد من المحافظات

قررت وزارة النقل والمواصلات، اليوم الاثنين، فتح مديرياتها في (نابلس، طولكرم، جنين، قلقيلية، طوباس، سلفيت، أريحا فقط).

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم فتح المديريات طوال أيام الأسبوع اعتباراً من الـ5 من أيار الجاري من الـ10 صباحاً وحتى الـ2 ظهراً.