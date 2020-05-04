الاحتلال يصدر 62 امر بالاعتقال الاداري بحق عدد من الاسرى

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت 62 أمر اعتقال إداري "جديد وتجديد"، بحق عدد من الأسرى خلال شهر نيسان/ابريل الماضي.
وبينت الهيئة في بيان لها، اليوم الاثنين، أن الأسرى هم:
1. محمد جاد الله صليبي/ أمر جديد
2. موسى محمد موسى عبد ربه/ أمر جديد
3. صهيب علي شكري جنيدي/ أمر جديد
4. رأفت نمر عبد الله المسالمة/ أمر جديد
5. محمد أحمد محمد الزغير/ أمر جديد
6. أحمد محمود يعقوب/تمديد
7. محمد جبر/ أمر جديد
8. سامة سلامة حروب/أمر جديد
9. عبد الهادي محمد إلياس عيشة/ تمديد
10. جمال عامر رواجبة/ تمديد
11. محمد أسامة علاونة/ تمديد
12. مثقال محمد حمدان/تمديد
13. محمد رائد هوارين/تمديد
14. عمر يوسف هرينات/تمديد
15. أسامة محمد سوالمة/تمديد
16. بلال محمود سويطي/ تمديد
17. علاء علي شولي/تمديد
18. علي عفيف سوالمة/ تمديد
19. أحمد نصري رشيد/ تمديد
20. محمد أحمد علقم /تمديد
21. نديم ابراهيم/تمديد
22. محمد فارس/ تمديد
23. علي عبد الرحمن/ تمديد
24. ماهر مكرم برقان/ تمديد
25. محمد محمود أبو طير/أمر جديد
26. صهيب يوسف سعيد/ تمديد
27. علاء سميح الأعرج/ تمديد
28. محمد فوزي خنافسة /أمر جديد
29. زيد عبد الناصر دعيسات/تمديد
30. حسان زياد عواد/تمديد
31. زهران زهران ابراهيم زهران/تمديد
32. محمد نايف عبد الرحمن /تمديد
33. مصعب مصطفى /تمديد
34. أكرم علي عثمان سلمة/تمديد
35. اسماعيل أحمد حوامدة/تمديد
36. حسن تيسير الحروب/تمديد
37. حسن محمد الزغاري/تمديد
38. عمر محمد خضر/تمديد
39. حاتم طاهر شاهين/تمديد
40. محمد خنافسة/أمر جديد
41. أحمد سليمان قطامش/تمديد
42. رامز يوسف ملحم/أمر جديد
43. يزن يوسف بلعاوي/أمر جديد
44. مصطفى عطية جبرين الحسنات/أمر جديد
45. عمر خضر شخشير/أمر جديد
46. محمد فخري أطرش/أمر جديد
47. سليمان سالم قاسم عبد الرحمن /تمديد
48. قاسم موسى محمد حلايقة/تمديد
49. ساجي محمد عبد اللطيف/تمديد
50. بشرى جمال الطويل/تمديد
51. أحمد عبد الله برقان/تمديد
52. رامي رزق فايق فضايل/تمديد
53. محمد عبد الكريم فرج الله/تمديد
54. جعفر عبد الله عروج/تمديد
55. نبيل نعيم اسحق النتشة/تمديد
56. حسن ابراهيم داوود/تمديد
57.حمزة نادر عزمي أبو هليل/تمديد
58. فتحي حمد الله شريف عرار /تمديد
59. عصام حسين محمد المشارقة/تمديد
60. محمود محمد محمود أبو زدة/تمديد
61. مبارك عليان محمد زيادات/تمديد
62. جواد محمد يحيى جاد الله الجعبري/تمديد