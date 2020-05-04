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الاحتلال يصدر 62 امر بالاعتقال الاداري بحق عدد من الاسرى

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 15:32 - 04 مايو 2020
معركة الاسرى-معتقل معركة الاسرى-معتقل
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قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت 62 أمر اعتقال إداري "جديد وتجديد"، بحق عدد من الأسرى خلال شهر نيسان/ابريل الماضي.

وبينت الهيئة في بيان لها، اليوم الاثنين، أن الأسرى هم:

1. محمد جاد الله صليبي/ أمر جديد

2. موسى محمد موسى عبد ربه/ أمر جديد

3. صهيب علي شكري جنيدي/ أمر جديد

4. رأفت نمر عبد الله المسالمة/ أمر جديد

5. محمد أحمد محمد الزغير/ أمر جديد

6.  أحمد محمود يعقوب/تمديد

7. محمد جبر/ أمر جديد

8. سامة سلامة حروب/أمر جديد

9. عبد الهادي محمد إلياس عيشة/ تمديد

10.  جمال عامر رواجبة/ تمديد

11.  محمد أسامة علاونة/ تمديد

12.  مثقال محمد حمدان/تمديد

13.  محمد رائد هوارين/تمديد

14.  عمر يوسف هرينات/تمديد

15.  أسامة محمد سوالمة/تمديد

16.  بلال محمود سويطي/ تمديد

17.  علاء علي شولي/تمديد

18.  علي عفيف سوالمة/ تمديد

19.  أحمد نصري رشيد/ تمديد

20.  محمد أحمد علقم /تمديد

21.  نديم ابراهيم/تمديد

22.  محمد فارس/ تمديد

23.  علي عبد الرحمن/ تمديد

24.  ماهر مكرم برقان/ تمديد

25.  محمد محمود أبو طير/أمر جديد

26.  صهيب يوسف سعيد/ تمديد

27.  علاء سميح الأعرج/ تمديد

28.  محمد فوزي خنافسة /أمر جديد

29.  زيد عبد الناصر دعيسات/تمديد

30.  حسان زياد عواد/تمديد

31.  زهران زهران ابراهيم زهران/تمديد

32.  محمد نايف عبد الرحمن /تمديد

33.  مصعب مصطفى /تمديد

34.  أكرم علي عثمان سلمة/تمديد

35.  اسماعيل أحمد حوامدة/تمديد

36.  حسن تيسير الحروب/تمديد

37.  حسن محمد الزغاري/تمديد

38.  عمر محمد خضر/تمديد

39.  حاتم طاهر شاهين/تمديد

40.  محمد خنافسة/أمر جديد

41.  أحمد سليمان قطامش/تمديد

42.  رامز يوسف ملحم/أمر جديد

43.  يزن يوسف بلعاوي/أمر جديد

44.  مصطفى عطية جبرين الحسنات/أمر جديد

45.  عمر خضر شخشير/أمر جديد

46.  محمد فخري أطرش/أمر جديد

47.  سليمان سالم قاسم عبد الرحمن /تمديد

48. قاسم موسى محمد حلايقة/تمديد

49. ساجي محمد عبد اللطيف/تمديد

50. بشرى جمال الطويل/تمديد

51. أحمد عبد الله برقان/تمديد

52. رامي رزق فايق فضايل/تمديد

53. محمد عبد الكريم فرج الله/تمديد

54. جعفر عبد الله عروج/تمديد

55. نبيل نعيم اسحق النتشة/تمديد

56. حسن ابراهيم داوود/تمديد

57.حمزة نادر عزمي أبو هليل/تمديد

58. فتحي حمد الله شريف عرار /تمديد

59. عصام حسين محمد المشارقة/تمديد

60. محمود محمد محمود أبو زدة/تمديد

61. مبارك عليان محمد زيادات/تمديد

62. جواد محمد يحيى جاد الله الجعبري/تمديد

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