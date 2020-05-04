شرطة رام الله تلقي القبض على تاجر مخدرات

قبضت شرطة رام الله، اليوم الإثنين، على تاجر مخدرات بحوزته كمية يشتبه بأنها من أخطر أنواع المخدرات وهي "الهيروين" و"الكريستال" في مدينة رام الله.

وقالت إدارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة، إنه وبعد توافر معلومات حول قيام أحد الاشخاص ببيع المخدرات في محافظة رام الله والبيرة، نصبت شرطة مكافحة المخدرات كميًا محكمًا للشخص وتم ضبطه متلبسًا أثناء عملية البيع.

وأضافت في بيانها: "وبعد استصدار أمر تفتيش لمنزله من قبل النيابة تم ضبط 8 وجبات من مادة يشتبه أنها الهيروين بلغ وزنها 14غم، و7 وجبات من مادة يشتبه أنها الكريستال بلغ وزنها 7.4 غرام وميزان حساس ودفتر مسجل عليه عمليات البيع، إلى جانب مبلغ 640 شيكلًا يشتبه أنها عائدة من بيع المخدرات".

وأوضحت انه تم توقيف الشخص والتحرز على المضبوطات لاستكمال الإجراءات القانونية.