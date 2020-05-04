مصرع مواطنة في حادث دهس شرق جنين

اعلنت مصادر امنية اليوم الاثنين مصرع مواطنة (49 عاما) مصرعها نتيجة حادث دهس في مدينة جنين.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات إن المواطنة، وهي من سكان بلدة المغير جنوب شرق جنين، وصلت لمستشفى الرازي مصابة بجروح خطيرة نتيجة تعرضها لحادث دهس على شارع جنين–نابلس في المدينة.

وأضاف ارزيقات أن تقرير خبراء حوادث السير بين أنه وأثناء عبور المواطنة للطريق، دهستها مركبة ما تسبب بإصابتها إصابة وصفت بالخطيرة، أدخلت على إثرها إلى غرفة العناية المكثفة في مستشفى الرازي، ثم أعلنت وفاتها.

وأكد ارزيقات أنه تم التحفظ على السائق، كما باشرت الشرطة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.