سعر الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية اليوم الاثنين 4/5/2020

سعر صرف العملات مقابل الليرة السورية اليوم الاثنين4/5/2020، تعتبر من أهم ما يبحث عنه المواطنون في سوريا، إلى جانب التجار وأصحاب محلات الصرافة الذين يهتمون بأسعار الصرف بشكل يومي، للحصول على أسعار وبيع الدولار والعملات الأجنبية مقابل الليرة السورية.

استقرار سعر صرف العملات مقابل الليرة السورية

استقرت أسعار صرف العملات مقابل الليرة السورية منذ عدة أيام، وفق بيانات البنوك والمصارف المركزية والرسمية في سورية، حيث وصل سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية (514.98) ليرة سورية للدولار الواحد.

اسعار صرف العملات مقابل السورية اليوم الاثنين4/5/2020

سنرفق لكم في "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" أسعار صرف العملات مقابل الليرة السورية حسب البنوك الرسمية والبيانات الدقيقة اليوم الاثنين4/5/2020:

الدولار الأمريكي= (514.98) ليرة سورية

اليورو الأوروبي= (628.71) ليرة سورية

الليرة التركية= (125.33) ليرة سورية

الليرة اللبنانية= (0.34) ليرة سورية

سعر صرف الدولار اليوم الاثنين 4/5/2020 في السوق السوداء

يشار إلى أن اسعار صرف الدولار في البنوك الرسمية بسوريا، يختلف عن أسعار الصرف في السوق السوداء، حيث يعود ذلك الاختلاف في سعر عملة الدولار في المصرف المركزي والسوق السوداء، بسبب قلة الدولار في المصارف السورية.

وهنا نصل بكم "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إلى نهاية مقالنا حول أسعار صرف الدولار اليوم الاثنين4/5/2020 مقابل الليرة السورية، ونأمل أن تكونوا قد حصلتهم على المعلومات الكافية بشأن ذلك