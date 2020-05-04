سرايا القدس تنعى أحد مجاهديها بلواء الشمال

نعت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، شهيدها المجاهد/أنور مصطفى حسن أبوحمادة (45 عاماً) أحد مجاهديها بلواء الشمال الذي استشهد اليوم الاثنين في المستشفيات المصرية، متأثراً بمرض عضال ألم به.

بسم الله الرحمن الرحيم

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً}

بيان عسكري صادر عن سرايا القدس

سرايا القدس تنعى المجاهد أنور أبو حمادة الذي ارتقى إلى العلا إثر مرض عضال ألم به

بكل آيات الجهاد والانتصار، تزف سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى علياء المجد والخلود، شهيدها المجاهد:

"أنور مصطفى حسن أبو حمادة"

" 45 عاماً"، أحد مجاهدي سرايا القدس بلواء الشمال، الذي ارتقى إلى العلا شهيداً – بإذن الله تعالى – اليوم الاثنين 11 رمضان 1441هـ الموافق 4/5/2020، في المستشفيات المصرية إثر مرض عضال ألم به.

إننا في سرايا القدس إذ نزف شهيدنا المجاهد، لنؤكد على أن دماء الشهداء ستبقى سراجاً منيراً للمجاهدين نحو درب العزة والكرامة، وعلى المضي قدماً في نهج المقاومة حتى تحرير كامل فلسطين الحبيبة.

سرايـا القدس

الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الاثنين 11 رمضان 1441 هـ

الموافق 2020/5/4م