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الأوقاف: قرار المصادقة بالاستيلاء على أراضي الحرم الإبراهيمي خبيث

  • فلسطين اليوم - الخليل
  • 14:04 - 04 مايو 2020
الحرم الابراهيمي الحرم الابراهيمي
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 حذرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية  من خطورة قرار المصادقة النهائية الصادرة من  قبل حكومة الاحتلال على مشروع استيطاني في الخليل يتضمن الاستيلاء على أراض لإقامة طريق يمكن المستوطنين والمتطرفين اليهود من اقتحام الحرم الإبراهيمي .

وأكد وكيل وزارة الأوقاف حسام ابو الرب، في بيان للوزارة، اليوم الإثنين، ان هذا التصعيد من قبل قوات الاحتلال تجاه الحرم الابراهيمي والبلدة القديمة والتعدي على صلاحيات الأوقاف مستمر بوتيرة كبيرة وسريعة وإن السياسة الإسرائيلية في الحرم الإبراهيمي استفزازية، وذات أطماع ونوايا خبيثة تحاول إسرائيل من خلالها الاستيلاء الكامل على الحرم خطوة خطوة بعد أن استولت على غالبيته وتحكمت به .

وطالب أبو الرب، المجتمع الدولي بشكل عام والمؤسسات ذات العلاقة بالشأن الثقافي والتراثي والديني وعلى رأسها اليونسكو بشكل خاص بوضع قراراتها موضع التنفيذ لخطورة ما يحدث في القدس والمسجدين الأقصى والإبراهيمي.

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