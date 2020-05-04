أمن السلطة يسلم 3 مستوطنين لجيش الاحتلال شمال الضفة الغربية

أكدت مصادر عبرية صباح اليوم الاثنين بأن عناصر من الأمن الفلسطيني قاموا بتسليم ثلاثة مستوطنين لجيش الاحتلال وذلك بعد توقيفهم قرب موقع أثري شمالي الضفة الغربية.

و بحسب القناة السابعة العبرية، فإن مسئول منظمة أثرية "إسرائيلية" خرج صباح اليوم في جولة تفقدية لمواقع أثرية لضمها لمجموعة المواقع اليهودية في ملحق خاص بصفقة القرن وذلك بمنطقة النزلة الشرقية الى الجنوبي الغربي من جنين حيث تم إيقافهم عبر حاجز للأمن الفلسطيني.

وبينت الصحيفة بأن عناصر الأمن الفلسطيني طلبوا منهم النزول من المركبة وبعدها سمحوا لهم بالتواصل مع الجيش وبعدها ومن خلال وساطة قام بها مسئول مستوطنات شمال الضفة "يوسي داغان" قرر عناصر الأمن الفلسطيني تسليم الثلاثة لحاجز للجيش قرب مستوطنة "دوتان".

في حين دعا "ايتان ميلت" مسئول المنظمة الإسرائيلية حكومة الاحتلال إلى تبني خطة لحماية المواقع التاريخية في الضفة الغربية ومنع تجول الأمن الفلسطيني بالسلاح في تلك المناطق.