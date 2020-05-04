ايران تُقرر تغير عملتها الوطنية وتحذف اربعة أصفار

غيرت الحكومة الايرانية عملتها الوطنية من الريال الى "التومان" ليساوي عشرة آلاف ريال بعد مشروع قانون وافق عليه البرلمان الإيراني اليوم الاثنين 4/5/2020 يسمح بحذف أربعة أصفار من الريال، وذلك عقب تراجع حاد في قيمة العملة بسبب العقوبات الأميركية.

وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء قالت ان "قانون حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية وافق عليه المشرعون ، ويحتاج الى موافقة هيئة من رجال الدين تتولى فحص القوانين قبل أن تصبح سارية.

وقال التلفزيون الرسمي إنه سيكون أمام البنك المركزي الإيراني عامان "لتمهيد الطريق لتغيير العملة إلى التومان."

وكانت فكرة حذف أربعة أصفار متداولة منذ 2008، لكنها ازدادت إلحاحا بعد 2018، عندما انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي وأعاد فرض عقوبات، إذ فقد الريال أكثر من 60 بالمئة من قيمته.

وبحسب مواقع لأسعار الصرف الأجنبي، سجلت العملة الإيرانية حوالى 156 ألف ريال للدولار الواحد في السوق غير الرسمية اليوم.

ويعني ذلك أن من لا يحمل بطاقة مصرفية عليه أن يتخلّى عمليا عن النقود المعدنية وأن يحمل رزما من الأوراق المصرفية للمشتريات اليومية.