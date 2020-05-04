فيروس كورونا يقلب موازين المنافسة لصالح البرغوث "ميسي"

ترى الكثير من الصحف الأجنبية أن فيروس كورونا القاتل (كوفيد-19) سيقلب موازين المنافسة الكروية بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والنجم الارجنتيني ليونيل ميسي.

ويعتقد الكثير من الاعلاميين والمراقبين بأن كورونا سيقلب الموازين لصالح البرغوث ميسي لأسباب عدة.

أول الأسباب التي تًشير لتفوق ميسي في السنوات القادمة هو عامل السن، فالنجم ميسي يبلغ من العمر 32 عاماً وسيصل لعامه 33 في يونيو المقبل أما النجم رونالدو يبلغ 35 عاماً ويصل لعامه 36 في فبراير القادم.

وفرق السن بين النجمين من شأنه أن يحرم عشاق الساحرة المستديرة من خدمات رونالدو لعدة أسابيع، ولن يكون بمقدور رونالدو العودة بالتاريخ للوراء.

لكن ميسي لديه المتسع من الوقت، على الأقل للوصول لما بعد سن رونالدو لعام أو اثنين على اقصى تقدير لكي يعلق حذائه بعدها.

أما السبب الأخر هو الجوانب المالية ستكون لصالح ميسي خاصة وأن النجم رونالدو يحاول الحصول على راتب ضخم لكن مع أزمة فيروس كورونا من الصعب عليه الحصول على ذلك، بينما ميسي يقبل بالقليل.

خاصة وأن النادي الايطالي يوفنتوس سيجد صعوبة كبيرة في ضخ أموال لخزينة رونالدو كما كان قبل فيروس كورونا القاتل.