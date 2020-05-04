طهران تهدد برد حاسم حال تحويل ملف تمديد حظر التسليح إلى مجلس الأمن

قال عباس موسوي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين 4/5/2020، أن الرد سيكون حاسما إذا أُحيل ملف تمديد حظر التسلح على إيران إلى مجلس الأمن ، مشيراً الى ان الاتفاق النووي سيتلاشى

وبين موسوي لا أسس قانونية لمساعي واشنطن لتمديد حظر التسلح وهي خارج الاتفاق النووي، ولن تنجح في تحقيق أهدافها، فهي تريد من الدول المتبقية في الاتفاق النووي انتهاك القرار 2231.

وتابع موسوي قائلا: "أبلغنا شركاءنا في الاتفاق النووي بأن إيران لن تتسامح مع مساعي واشنطن لتمديد حظر التسلح.. ردنا على تمديد حظر التسلح سيكون متناسبا وحازما.

من جانب آخر أكد موسوي أن بلاده لا تعترف بالحضور العسكري الأمريكي في مياه الخليج وتعتبره غير قانوني ويزعزع استقرار المنطقة، محذرا القوات الأمريكية من الاقتراب من السواحل الإيرانية حيث تجري القوات الإيرانية هنالك جولات تفقدية باستمرار.

وأكد موسوي وجود خطوط اتصال بين السفن الأمريكية والإيرانية في مياه الخليج وفقا لقوانين الملاحة الدولية، لكن لا توجد أي خطوط اتصال بين المسؤولين السياسيين والعسكريين في البلدين.