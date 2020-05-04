طرقة سريعة وسهلة للتخلص من آلام الظهر والصداع وانخفاض الدم

يبحث الملايين من الناس عن طرق قياسية لمساعدتهم في التخلص من اضطرابات النوم وآلام الظهر والصداع وانخفاض الدم التي تعد من أبرز الأعراض المرضية المزعجة.

ومن أبرز النصائح وفقًا لموقع "بينك فيلا" الأمريكي هو ممارسة التمارين الرياضية لاسيما تمرين اليوغا.

ووفقًا للخبراء فإن تمارين اليوغا تعد وسيلة مناسبة للأشخاص الذي لا يستطيعون ممارسة التمرينات الرياضية، التي تعتمد على الحركة الكبيرة بشكل منتظم.

تمارين اليوغا

وهناك وضعية لتمارين اليوغا وهي بسيطة جدًا كما يقول الخبراء وتُسمى "Asana"، مدتها 10 دقائق وتستطيع ممارستها لمدة لا تتجاوز 20 دقيقة من شأنها حل العديد من المشكلات الصحية.

وهذه الوضعية معروفة بوضع الأقدام على الحائط وتتميز بسهولة أدائها في أي مكان، فكل ما تحتاجه هو الاستلقاء على الظهر ورفع الجزء السفلي منه على وسادة ورفع الأقدام على الحائط بحيث يتخذ الجسم شكل حرف "L".

ويجب على الشخص، خلال وقت التمدد، أن على آداء تمرين الشهيق والزفير، حيث يؤدي الزفير لإبطاء معدل ضربات القلب وتهدئة المخ.

فوائد التمرين

ولهذا الوضع فوائد كثيرة على صحة الجسم، منها:

(تقليل آلام التهابات المفاصل - تنشيط الدورة الدموية بشكل جيد - يخفف من حدة التوتر ونوبات القلق - يخفف من آلام الظهر - الصداع الشديد - شعورا بالراحة لأوتار الركبة وأسفل الظهر - يقلل من تورم القدمين والكاحلين - يعزز من قدرة الجهاز الهضمي - يعالج مشكلات الهضم المزعجة).

كما يساعد هذا التمرين على:

(علاج الأرق واضطرابات النوم - علاج حالات الاكتئاب البسيطة - يساهم في استرخاء العمود الفقري والأطراف - يعطي شعورا بالراحة النفسية والعقلية).

خطورة التمرين:

وحذر الأطباء من خطورة ممارسة هذا التمرين على من يعاني من مشاكل صحية مثل (ارتفاع ضغط الدم أو الجلوكوما أو مشاكل الفتق في الظهر والرقبة).