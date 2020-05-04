طليب تطالب ترامب بالإفراج عن المساعدات التي وافق عليها الكونغرس للفلسطينيين

طالبت النائبة الديمقراطية رشيدة طليب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإفراج عن المساعدات التي وافق عليها الكونغرس لفلسطين في مكافحة فيروس كورونا.

وقالت طليب، في إشارة بقرار ترامب في عام 2018 بإلغاء تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن “الشعب الفلسطيني يعاني بشكل خاص في هذه اللحظة”.

المساعدة المتعثرة تضيف ما يصل إلى 75 مليون دولار “تم تخصيصها بدعم من الحزبين من قبل الكونغرس”.

وأكد النائبان على أن الشعب الفلسطيني سيتأثر بشكل كبير بهذه الأزمة الصحية بدون مساعدة حيث لا يعترف كوفيد- 19 بالحدود.

وقالا إن الانقسام و”الشعبوية” قوضتا الاستجابة العالمية للوباء، ومن خلال سحب التمويل للهيئات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية ومجموعات معينة من الناس، فقد اتبعت إدارة ترامب سياسات غير مثمرة ستجعل العالم أقل أمناً.

وكان ترامب قد أعلن في الشهر الماضي أن الولايات المتحدة ستوقف تمويل منظمة الصحة انتظاراً لتحقيق في ما اعتبره سوء إدارة لتفشي فيروس كورونا، وحاول ترامب مراراً دعم إسرائيل عبر قرارات سياسية ضد الشعب الفلسطيني مقابل الحصول على تبرعات لحملته الانتخابية من موالين لكيان الاحتلال وأصوات من قاعدته الانتخابية، التي تتألف من الإنجيليين واليمين المتطرف.

وانتقد مسؤولو الصحة وقاعدة العالم وأعضاء الكونغرس ترامب بسبب خطوته ضد منظمة الصحة، وقالت وزيرة الخارجية السابقة مادلين أولبرايت مؤخراً إن سياسة ترامب” أمريكا أولاً” أعاقت استجابة الولايات المتحدة للوباء.

وبالإضافة إلى الإفراج عن المساعدة التي وافق عليها الكونغرس، يريد أعضاء الكونغرس من ترامب أن يعيد العلاقة الأمريكية مع الأونروا.