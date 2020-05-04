انخفاض أسعار النفط اليوم الاثنين والسبب تصريحات ترامب

تشهد أسعار النفط اليوم الاثنين 4-5-2020 انخفاضًا في التعاملات مما قلص مكاسب الاسبوع الماضي وسط تخوفات من استمرار وفرة النفط المعروض في العالم.

ووفقًا لوكالة رويترز البريطانية فإن التوتر التجاري بين واشنطن وبكين قد يعرقل التعافي الاقتصادي حتى بعد تخفيف الاجراءات الاحترازية من فيروس كورونا القاتل.

وجاءت أسعار النفط اليوم الاثنين على النحو التالي:

هبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.46 دولار أو 7.6 بللمم.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 90 سنتا أو 3.4 بالمئة إلى 25.54 دولار للبرميل، بعد أن لامست 25.53 دولار.

يُشار إلى أن خام برنت ارتفع الأسبوع الماضي بنحو 23 بالمئة، بعد أن تكبد خسائر لمدة ثلاثة أسابيع متتالية.

ولاقت الأسواق دعما الأسبوع الماضي إذ كان من المقرر أن يبدأ منتجو النفط الكبار بقيادة السعودية وروسيا خفض الإنتاج في أول مايو/أيار.

بينما قال أكبر منتجين في الولايات المتحدة، إكسون موبيل وشيفرون، إنهما سيخفضان الإنتاج 400 ألف برميل يوميا هذا الربع.

لكن تعليقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي هدد فيها ببحث زيادة الرسوم الجمركية على الصين ردا على تفشي فيروس كورونا، جددت المخاوف من أن التوتر التجاري قد يعرقل التعافي الاقتصادي وينهي مكاسب أسعار النفط.

يذكر أنه سبق واتفقت الدول الأعضاء في صفقة "أوبك +"، في 12 نيسان/أبريل الحالي، على خفض إنتاج النفط بمقدار 9.7 مليون برميل يوميًا في أيار/مايو – حزيران/ يونيو وبمقدار 7.7 مليون برميل في النصف الثاني من العام الحالي وبمقدار 5.8 مليون برميل أخرى حتى نهاية نيسان/ أبريل 2022.

وذلك بالمقارنة مع إنتاج تشرين الأول/أكتوبر 2018 كونه قاعدة مرجعية لعملية الخفض، إلا أنه بالنسبة لروسيا والمملكة العربية السعودية، تم أخذ 11 مليون برميل في اليوم، بحيث يكون حجم الانخفاض، قياساً على الجميع، ما نسبته 23 في المئة و18 في المئة و14 في المئة على التوالي.