مشروع لتشغيل 300 عامل وخريج من غزة

ينفذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP/PAPP وبتمويل من حكومة النرويج مشروع تشغيل نحو 300 عامل وخريج من قطاع غزة ممن يعانون من البطالة ضمن الفئة العمرية من 18-55 سنة، حيث سيعمل المستفيدون من المشروع لفترة مؤقتة تتراوح ما بين أربعة وعشرة شهور.

عمل المستفيدين، وفق بيان لصندوق التشغيل، سيركز على أنشطة متعلقة بالتطهير والتعقيم لمكافحة وباء فيروس كورونا ""COVID 19، وذلك بالشراكة مع تسع بلديات في قطاع غزة مع التركيز على البلديات الصغرى، بالإضافة لفرقة عمل الزراعة.

وقال وزير العمل نصري أبو جيش رئيس مجلس إدارة صندوق التشغيل، ان تنفيذ المشروع يأتي في سياق اهتمام وجهود "الصندوق" الدؤوبة لمساعدة الحكومة في مواجهة خطر تفشي فيروس كورونا.

وبين إن "الصندوق" ومنذ اللحظة الأولى لإعلان الرئيس محمود عباس حالة الطوارئ وبدء الحكومة بتنفيذها قبل شهرين تقريباً شرع في وضع الخطط والمشاريع الطارئة للمساعدة في تنفيذ إجراءات الحكومة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتابع أبو جيش: إن المشروع هو جزء من جهد كبير يبذله "الصندوق" لمساعدات الهيئات المحلية والوزارات ومساعدة الشرائح الأكثر تضرراً من الإجراءات الأخيرة.

من جانبه، أوضح المدير التنفيذي للصندوق مهدي حمدان، أن المشروع سيسهم في تعزيز إجراءات مكافحة تفشي الجائحة القاتلة في قطاع غزة من خلال تنفيذ عمليات واسعة لتعقيم وتطهير المرافق العامة والشوارع والأسواق ضمن نفوذ البلديات المستهدفة، ورفع الوعي لدى أفراد المجتمع حول أهمية النظافة واتباع سبل الوقاية السليمة من الوباء، فضلاً عن القيام ببعض حملات التفتيش والصحة والسلامة المهنية، التي تسهم في تحسين الوضع البيئي من خلال الزراعة والصيانة العامة.