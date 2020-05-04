فيديو: انفجارات واطلاق نار وترجيحات بـ انقلاب في قطر

تداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لصوت انفجار واطلاق نار في قطر متوقعين بأن يكون ذلك محاولة انقلاب في قطر.

ووفقًا للنشطاء فإن اطلاق النار وقع في منطقة الوكرة، فيما تداول آخرون فيديوهات لسماع صوت إطلاق كثيف للرصاص داخل الدوحة فجر اليوم الأثنين.

ورغم انتشار مقاطع الفيديو بشكل سريع جدًا عبر منصات التواصل إلا أن الدولة القطرية لم تصدر أي بيان رسمي حول الحادثة.

ويعتقد النشطاء أن سبب الانفجار واطلاق الرصاص هو محاولة انقلاب عسكري يقوده رئيس الوزراء ووزير الخارجية السابق حمد بن جاسم.

وقال الصحافي الرياضي القطري راكان الهاجري:

"بعد ما امر الامير تميم بإحالة شركة حمد بن جاسم للتحقيق فإن الشيخ حمد يحاول يسوي انقلاب ويبي يبداء من الوكرة".

فيما قال مغرد آخر يدعى خالد الهاجري:

"يارب سترك علينا يارب.. صحيح فيه صوت انفجار ؟ او تدريب للقوات التركيه الله يستر منهم والله بنقولها كثير مو نافعنا الا عيالنا".

#الوكره



يارب سترك علينا يارب..



صحيح فيه صوت انفجار ؟ او تدريب للقوات التركيه الله يستر منهم والله بنقولها كثير مو نافعنا الا عيالنا — خالد???????? (@Khaliddhajri) May 4, 2020