الاحتلال يعيد اعتقال أسير لحظة الافراج عنه

اعادت سلطات الاحتلال باعتقال الحاج نهاد زغير لحظة الإفراج عنه من سجن "جلبوع"، وذلك بعد أن أمضى في الأسر 35 شهراً

الحاج نهاد متزوج و أب لأربعة من الأطفال، و يعمل مدرباً رياضياً في مؤسسة برج اللقلق ويعتبر من الشخصيات البارزة في القدس

يشار إلى أن سلطات الاحتلال تتعمد التنغيص على الأسرى المقدسيين لحظة تحررهم باختطافهم من أمام بوابات السجون لمصادرة حقهم بفرحة التحرر و لمنعهم من المشاركة في اي احتفال أو تجمع، ولضرب الحاضنة الاجتماعية التي تلتف دوماً حول قضية الأسرى