تفاصيل إنهاء الحجر الصحي للمواطنين في غزة والقرارات بشأن الإجراءات الوقائية

أكد اشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة بغزة اليوم الاثنين 4/5/2020 أن وزارة الصحة أنهت الليلة الماضية الحجر الصحي للدفعة الاولى من القادمين عبر معبر رفح والبالغ عددهم 205 مواطناً ، مشيراً الى ان النتائج كانت سلبية لجميع المواطنين الذين تم انهاء حجرهم الصحي بعد اجراء الفحوصات المخبرية لهم ، وسط مطالبات بضرورة اتباع الاجراءات الوقائية .

وبين القدرة خلال تصريحات لاذاعة القدس وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" انه وبعد انتهاء 21 يوماً على وصول المواطنين لقطاع غزة ، تم انهاء الحجر لهم على ان يتم اليوم انهاء حجر 500 مواطن آخر ولكن بعد اتمام كافة الفحوصات المخبرية وثبوت سلبية النتائج .

وقال القدرة انه سيتم حتى نهاية الاسبوع الجاري انهاء حجر جميع المواطنين الذين وصلوا عبر معبر رفح البري في الفترة بين 13_17 ابريل ، والبالغ عددهم 1633 مواطناً ، وذلك بعد انتهاء كافة الفحوصات لتثبت من خلوها من فيروس كورونا ، وسط تعليمات مشددة بضرورة اتابع الاجراءات الوقائية.

وبشأن الاجراءات الوقائية ، أوضح ان الوزارة طالبت جميع المواطنين المتوقع مغادرتهم إلتزام المنازل لمدة اسبوع كامل وعدم المغادرة ، بالاضافة الى وقف الزيارات ، وطالبنا المجتمع عدم زيارة المستظافين لحماية المجتمع، بالاضافة الى المحافظة على النظافة الشخصية وغسل اليدين باستمرار ، إضافةً الى إبلاغ المغادرين بضرورة التواصل مع الطب الوبائي.

وتوقع القدرة ان يصل اليوم 170 مواطناُ من الأردن ، ولكن المعلومات غير مؤكدة بشان الرقم ، على ان يتم حجرهم فور وصولهم القطاع .

وبشأن تخفيف الاجراءات الوقائية وخاصة المساجد ، أكد ان هناك مراجعات مستمرة خلال الفترة الماضية ، وفي حال لم يكن هناك اي جديد سيكون هناك اجراءات جديدة، مشدداً على ان قطاع غزة في عين الخطر وخاصة ان هناك تفشي للوباء في محيطنا وخاصة في "اسرائيل" ومصر والسلطة .

وحذر من حالة التراخي الواضحة في قطاع غزة وطالب جميع المواطنين بالتزام الاجراءات الوقائية .