غزة: سعر الدجاج اليوم الاثنين 4-5-2020

يبحث المواطنين في قطاع غزة عن سعر الدجاج اليوم الاثنين 4-5-2020 وسعر الحبش اليوم الاثنين في أسواق القطاع.

وتحظى أسعار الدجاج على اهتمام كبير من قبل المواطنين في قطاع غزة، فيما تشهد الأسعار تذبذبًا في الأسعار من يوم لأخر.

ولذلك سنقدم لكم أسعار الدواجن ومشتقاتها، وأسعار الحبش ومشتقاتها في أسواق قطاع غزة.

سعر الدجاج اليوم الاثنين

ووفقًا للمتابعة فإن سعر كيلو الدجاج الحي في أسواق غزة يبلغ اليوم الاثنين 12 شيكل، فيما وصل سعر كيلو الحبش 11 شيكل.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

الدجاج الحي (11 – 12) شيكل

صدر الجاج (23-25) شيكل

شيش الدجاج (26) شيكل

فخذ الدجاج (12) شيكل

جناح الدجاج (9) شيكل

كبدة الدجاج (18 – 20) شيكل

الحبش (11) شيكل

صدر الحبش (19) شيكل

فخذ الحبش (13) شيكل

جناح الحيش (9) شيكل

يُشار إلى أن عمليات البحث عن اسعار الدجاج والحبش في قطاع غزة تزداد بعد النصف الثاني من رمضان 2020.

وتأتي زيادة البحث ومتابعة أسعار الدجاج خلال الأيام القادمة بسبب اقدام بعض الناس على اقامة الولائم لأقربائهم وأحبابهم.