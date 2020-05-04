استشهاد أحد مجاهدي كتائب القسام عن طريق الخطأ شمال قطاع غزة

زفت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" فجر اليوم الاثنين أحد مجاهديها الأبطال من مدينة جباليا شمال قطاع غزة، والذي استشهد إثر إصابته بطريق الخطأ أثناء الرباط على الثغور.

ونعت الكتائب في بيان عسكري لها الشهيد القسامي: أدهم محمود محمد المصري (18 عاماً) من مسجد حراء بمدينة جباليا شمال القطاع.

وقالت الكتائب: "ليمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحداً".

وأضافت "نسأل الله أن يتقبله في الشهداء، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله جميل الصبر وحسن العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون".