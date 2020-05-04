حمد : مجدلاني وضع قطاع غزة والموظفين في كفه وموظف في كفة !!

أكد د . غازي حمد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية ان قرار الوزير احمد مجدلاني بتسريح موظفي وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة يدل على مدى التخبط وعلى مدى العنصرية والكراهية التي يتبناها الوزير ضد اهالي قطاع غزة .

وأوضح حمد "هذه ليست المرة الاولى لخطوات الوزير مجدلاني ، فلدى استلامه وزارة التنمية الاجتماعية قبل نحو عام وفي أول خطوة له في غزة ، ودون اي مبرر ، اغلاق البرنامج الوطني وتسريح اكثر من مائة موظف ، وتحريض الكثير من المؤسسات على وقف مشاريعها لقطاع غزة .

من الصادم ان الوزير قام بهذه الخطوات العدائية فقط لصالح عضو في تنظيمه (جبهة النضال الشعبي) وللتغطية على اخطائه وخروقاته ، مغلبا الجانب السياسي على اي جوانب انسانية واخلاقية . لقد وضع الوزير قطاع غزة ومئات الموظفين في كفة ووضع عضو النضال الشعبي لؤي المدهون في كفة .

لقد سبق ان ارسلنا للوزير رسالة اوضحنا له فيها كل المخالفات والخروقات التي ارتكبها لؤي المدهون وسعيه الى تخريب الاتفاق لكنه تمسك بالاكاذيب التي سوقها له لؤي كونه من نفس التنظيم.

واعتبرحمد ان مثل هذه القرارات المتسرعة والمتخبطة انما تزيد من حدة معاناة الفقراء والفئات الضعيفة ، وترسخ من المواقف المعادية للوزير لاهالي ومواطني قطاع غزة.

وطالب حمد القوى الحية والمؤسسات والجمعيات الوقوف بقوة ضد سياسات المجدلاني وتصرفاته وسياساته التي تصب في احكام الحصار على قطاع غزة.