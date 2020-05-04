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مهجة القدس: أسير من بيت لحم يدخل عامه الـ (18) في سجون الاحتلال

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:39 - 04 مايو 2020
الاسير عزالدين احميد.PNG الاسير عزالدين احميد.PNG
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دخل الأسير المجاهد عزالدين إبراهيم حسان احميد (45 عاماً) من مدينة بيت لحم اليوم الاثنين 4-5-2020 عامه الثامن عشر والأخير في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ووفقًا لمؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الأسير احميد  بتاريخ 04/05/2003م؛ وأصدرت المحكمة الإسرائيلية حكماً عليه بالسجن الفعلي (18) عاماً؛ بتهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، والمشاركة بأعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال.

يذكر الأسير المجاهد عزالدين احميد من مواليد بتاريخ 07/01/1975م، وهو متزوج؛ ولديه ابن واحد "عبد الرحمن"، ويقبع حالياً في سجن رامون الصحراوي.

 

 

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