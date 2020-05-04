احصائية بعدد وفيات واصابات فيروس كورونا حول العالم صباح الاثنين

ارتفع عدد اصابات ووفيات فيروس كورونا (كوفيد-19) حول العالم اليوم الاثنين 4-5-2020 بشكل ملحوظ.

ووفقًا لأخر إحصائية نشرها موقع (worldometers) فإن عدد الاصابات تجاوز حاجز الـ 3,5 مليون اصابة وعدد الحالات التي تم شفائها تجاوزت المليون و100 حالة.

وسجل الموقع منذ بداية تفشي الفيروس حتى صباح اليوم الاثنين 4-5-2020 اصابة نحو 3,566,804 انسان، فيما عدد الوفيات وصل إلى248,304 أما حالات الشفاء من الفيروس القاتل بلغت 1,156,982

وحول الدولة التي سجلت أعلى عدد اصابات بفيروس كورونا القاتل فهي الولايات المتحدة الأمريكية وذلك بإصابة 1,188,384 كما أنها أعلى دولة سجلت عدد وفيات بفيروس كورونا ووصل عدد الوفيات إلى 68,600.

بينما الدولة الثانية في عدد الوفيات فهي ايطاليا وبلغ عدد الوفيات فيها 28,884، تليها بريطانيا28,446، ثم اسبانيا ب25,264، ثم فرنسا24,895.

اما الدولة الثانية في عدد الاصابات فهي اسبانيا وبلغ عدد الاصابات 247,122، تليها ايطاليا بـ 210,717 ثم بريطانيا بـ 186,599 ثم فرنسا 168,693، وبعدها المانيا 165,664.